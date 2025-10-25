В Новосибирске в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль ехал по Северному обходу Новосибирска и столкнулся со стоящим на краю проезжей части грузовым автомобилем. Три человека погибли, еще одна женщина экстренно госпитализирована с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

"По предварительной информации, 25.10.2025 около 02:00 (24.10.2025 в 22:00 мск) на территории Мошковского района водитель мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, двигался по автодороге "Северный обход города Новосибирска" со стороны села Сокур в сторону Новосибирска, на 73-м км совершил наезд на стоящий на краю проезжей части грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом под управлением водителя мужчины 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибли водитель легкового автомобиля, а также его 27-летний и 34-летняя пассажиры. Госпитализирована 29-летняя пассажирка. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП уточняются.