Рассмотрение дела о хищении 317 млн рублей у Долиной начнут 29 октября

Заседание в отношении четырех подсудимых запланировали в 14:30 мск

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области 29 октября приступит к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Судебное заседание в отношении четырех подсудимых запланировано на 29 октября в 14:30 мск", - сказал собеседник агентства. Ранее материалы в отношении четырех фигурантов поступили для рассмотрения в Мещанский суд Москвы, который установил территориальную подсудность в Подмосковье, направив уголовное дело в Балашихинский городской суд.