Экс-замглавы ФГАУ "Оборонлес" МО РФ Куприянова просят приговорить к 17 годам

Его обвиняют в получении особо крупной взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Прокурор просит суд приговорить бывшего заместителя начальника ФГКУ "Территориальное управление лесного хозяйства", бывшего заместителя генерального директора ФГАУ "Оборонлес" и заместителя начальника "Центра логистики и управления недвижимостью" при Минобороны РФ Алексея Куприянова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями, к 17 годам колонии. Об этом говорится в судебных материалах Никулинского суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

"Совершенное деяние подрывает авторитет государства, деформирует сознание граждан, создает иллюзию удовлетворения личных потребностей граждан путем подкупа должностных лиц. Прошу Алексея Куприянова признать виновным и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала прокурор.

Также прокурор ходатайствовала о назначении Куприянову штрафа в размере 369,8 млн рублей и запрете на восемь лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Согласно материалам дела, Куприянов в составе организованной группы, куда входил бывший глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин и экс-замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов, с 2014 по 2017 год получил от предпринимателя Евгения Бакурова взятку в размере 181,8 млн рублей и имущество на 3 млн рублей за незаконную вырубку леса в Шелеховском и Нижнеудинском военных лесничествах Иркутской области. Под видом санитарной вырубки уничтожались здоровые лесные насаждения, древесина которых впоследствии шла на продажу. В результате преступной деятельности у РФ была похищена древесина в объеме порядка 1 млн куб. м. Министерству обороны РФ и ФГАУ "Оборонлес" был причинен ущерб в размере порядка 1,7 млрд рублей.

Куприянов находится в международном розыске с конца 2020 года. Никулинский суд Москвы рассматривает его уголовное дело заочно.

Предприниматель Евгений Бакуров заключил досудебное соглашение и дал показания на Куприянова. Он рассказал, что обвиняемый сам нашел его для совершения преступления, потому что Бакуров был бенефициаром двух компаний, которые занимались заготовкой и продажей леса. Фигуранты изготавливали недостоверные отчеты о лесопатологических обследованиях, согласно которым на определенных участках были больные деревья, подлежавшие санитарной вырубке. Бакуров покупал такую древесину по заниженной стоимости, продавал ее по рыночной, а вырученные денежные средства делились между участниками преступный деятельности.