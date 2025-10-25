В Сочи ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

В доме проводят поквартирные обходы, сообщил мэр города Андрей Прошунин

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Сочи в границах многоквартирного дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщил в Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

"Провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы. На месте происшествия вводим режим локальной ЧС", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в ПВР размещены 28 жителей дома, в том числе 7 детей. По его словам, право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Специалисты оценят состояние здания, в котором завершаются поквартирные обходы, для принятия решения о дальнейшей эксплуатации.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Сочи в ночь на субботу. Погиб мужчина, еще трое человек госпитализированы с травмами. Из здания были эвакуированы 70 жильцов. В квартире, где произошел взрыв, разрушены стены, повреждено остекление трех квартир