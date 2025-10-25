Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей Долиной

Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Один из 10 дропперов, который обналичил 15 млн рублей в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, умер. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27 июня 2024 года - 10 000 000 рублей, назначение платежа - оплата услуг на общую сумму 15 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.", - говорится в материалах.

В них также указано, что для реализации так называемой мошеннической схемы Телеграм - служба безопасности - правоохранители - Росфинмониторинг - банк злоумышленники использовали 10 расчетных счетов, в том числе дропперов, несколько человек из них стали фигурантами не только в уголовном деле с 317 млн рублей, принадлежащих народной артистке России Ларисе Долиной. "Осуществили телефонные звонки и отправку сообщений в мессенджере "Телеграм" с двух абонентских номеров телефонов на абонентский номер телефона Долиной Л. А., и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий, потребовали перевести находящиеся в ее пользовании денежные средства, а впоследствии осуществить продажу жилой квартиры, вследствие чего Долина Л. А., следуя инструкциям неустановленных лиц, с апреля 2024 года по 25 июля 2024 года осуществила перевод денежных средств, в том числе наличными, неустановленным лицам на различные расчетные счета на общую сумму 180 000 000 рублей", - следует из судебных документов.

Кроме того, в апреле прошлого года в мессенджере Долиной поступил другой звонок с абонентского номера якобы ректора одного из вузов, которая сообщила, что с артисткой свяжется сотрудник службы безопасности института, при этом больше ничего не пояснив. Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что "с ней должен связаться сотрудник ФСБ и задать некоторые вопросы". "Поверив во все происходящее, Долина безоговорочно согласилась действовать указаниям мошенников и осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета в общей сумме около 104 млн рублей, "большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, другая часть денежных средств передана Долиной наличными неизвестным ей лицам".

Дело поступило для рассмотрения по существу в Балашихинской городской суд Московской области, который 29 октября планирует провести первое заседание. Четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Суд в Йошкар-Оле взыскал с ответчиков более 81 млн рублей.