В Киеве произошли пожары

В столице Украины были слышны взрывы
06:33

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сильные пожары возникли в Киеве. Ночью в городе объявлялась воздушная тревога, были слышны взрывы.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском районах на левом берегу Днепра. По его информации, горит "нежилая застройка".

В украинских СМИ с утра распространяются кадры, на которых видны большие языки пламени и густые клубы дыма. Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", в одном из районов горят складские помещения. 

