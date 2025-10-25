В Грузии задержали планировавших незаконно купить уран граждан КНР

Члены преступной группы хотели незаконно купить в Тбилиси ядерный материал за $400 тыс., а затем через РФ транспортировать его в Китай

ТБИЛИСИ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали в Тбилиси трех граждан Китая, которые намеревались приобрести уран и отправить его через Россию на родину. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

"В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками департаментов контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности, в Тбилиси задержаны трое граждан Китая за попытку покупки 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс., а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай", - сказал Маградзе.

Как отметили в СГБ, нелегально находящийся в Грузии гражданин КНР привез еще двух специалистов из Китая, которые начали активно искать уран по всей стране. По версии следствия, их действия координировали другие люди, находившиеся в КНР. Членов преступной группы арестовали, когда они должны были осуществить сделку по приобретению урана. Силовики провели обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.

Дело против граждан Китая возбуждено по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок до 10 лет.