В Киеве спасатели задействовали авиацию для тушения сильного пожара

К ликвидации возгорания привлекли более 200 спасателей и 57 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям задействовала авиацию для тушения пожара, возникшего в Киеве в ночь на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована авиация", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). На снимке изображен работающий пожарный вертолет.

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступала информация о взрывах в Киеве. Позже стало известно о нескольких пожарах в левобережных районах города. Местные СМИ распространяли кадры, на которых было видно сильное пламя. К утру пожарные все еще не могли справиться с огнем.