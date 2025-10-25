CCTV: вице-мэр Чунцина Цзян попал под следствие

Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Вице-мэр китайского города центрального подчинения Чунцин Цзян Дуньтао попал под следствие по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет проводят расследование в отношении члена партийной ячейки муниципального правительства города Чунцин и вице-мэра Цзян Дуньтао по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины", - говорится в сообщении.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.