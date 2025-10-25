В Гонконге из воды достали "черные ящики" разбившегося грузового самолета

Оба бортовых самописца были найдены после того, как вечером 24 октября удалось поднять хвостовую часть самолета из воды

ГОНКОНГ, 25 октября. /ТАСС/. Поисковая команда в Гонконге извлекла два бортовых самописца ("черные ящики") с грузового самолета, скатившегося 20 октября при посадке с взлетно-посадочной полосы и упавшего в море. Как сообщает Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIA) мегаполиса, оно намерено в течение месяца подготовить отчет о причинах инцидента, в ходе которого погибли два человека.

Ведомство указало, что оба бортовых самописца были найдены после того, как вечером 24 октября удалось поднять хвостовую часть самолета из воды. Теперь они доставлены в лабораторию для исследования, "чтобы определить дальнейшие действия". "После успешного извлечения "черных ящиков" потребуется время для последующей обработки данных, а также тщательного анализа и сбора других доказательств", - приводит слова представителя AAIA газета South China Morning Post. "Мы опубликуем предварительный отчет о расследовании в течение месяца", - добавил он

Следователи намерены с помощью самописцев определить последовательность событий и причины происшествия, "а также разработать рекомендации по повышению безопасности полетов". Управление отметило, что эксперты проведут углубленный анализ данных, объединив информацию, полученную при опросе экипажа и наземного персонала, результаты лабораторных исследований, осмотра обломков самолета, информацию о порядке эксплуатации самолета, состоянии систем и техническом обслуживании борта, а также учтут погодные условия и другие факторы.

Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке в Гонконге выкатился за пределы ВПП в море. Во время инцидента борт врезался в машину наземной службы, два человека, находившиеся в ней, погибли. Как сообщил журналистам представитель Emirates, этот самолет был арендован вместе с экипажем у турецкого авиаперевозчика ACT Airlines по договору лизинга. Никто из четырех членов экипажа турецкого самолета не пострадал.