В Краснодаре бродячие собаки покусали ребенка

Его доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Бродячие собаки напали в Краснодаре на ребенка, который шел из школы, пострадавший госпитализирован, возбуждено дело о халатности. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования дела руководителем краевого следственного управления СК России А. К. Масловым поставлен на контроль в следственном управлении", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено после публикаций в социальных сетях, согласно которым бродячие собаки напали на ребенка на улице Айвазовского. Мальчик шел из школы. Собак отогнали очевидцы, ребенок был госпитализирован.