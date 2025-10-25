В Москве устанавливают обстоятельства драки в ЖК

В ней принимали участие не менее 20 человек

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают причины и участников драки в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Там отметили, что в СМИ и интернете распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки. Поступил ряд обращений в службу 102. "В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции. Устанавливаются причины происшествия, участники и зачинщики", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в драке принимали участие не менее 20 человек, у некоторых были палки и лопаты. "На место приехали пять машин полиции и скорая", - сказал собеседник агентства.