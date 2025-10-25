ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Петербурге в ДТП с фурами пострадал один человек

Его доставили в больницу
10:32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. В Петербурге один человек получил травмы при столкновении двух фур и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек. 33-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром 25 октября у дома 149 по Софийской улице столкнулись две фуры и легковой автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. 

