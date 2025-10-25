В Дагестане завели дело из-за незаконной добычи рыбы

У жителя республики изъяли около 130 кг осетровых и лососевых

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане завели уголовное дело из-за незаконной добычи рыбы пород, занесенных в Красную книгу России. Всего изъяли около 130 кг осетровых и лососевых, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"ОМВД России по Дербенту по материалам УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Следствием установлено, что житель Дагестана незаконно добыл и хранил порядка 50 кг осетровых и 80 кг лососевых пород рыб, которые являются особо ценными водными биологическими ресурсами, занесенными в Красную книгу РФ и охраняемыми международными договорами России. Изъятие указанных видов из естественной среды обитания запрещено", - говорится в сообщении.

Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7 млн рублей.

"Незаконный улов хранился в принадлежащем подозреваемому гаражном помещении и впоследствии был конфискован сотрудниками правоохранительных органов. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - добавили в пресс-службе.