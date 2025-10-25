Фаната ХК ЦСКА арестовали на 13 суток за нацистское приветствие во время матча

Он признался в содеянном и заявил, что не знал, что показанный им жест является нацистским приветствием

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы арестовал на 13 суток фаната хоккейного клуба ЦСКА за нацистское приветствие во время матча команды "Красная армия" (молодежная команда - прим. ТАСС). Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Иванова Данилу Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - сказано в документе.

Согласно документу, 20 октября Иванов посетил один из матчей "Красной армии". Во время празднования гола он вскинул руку в нацистском приветствии. Этот момент попал на видео и был выложен в один из Telegram-каналов, посвященных хоккейной тематике. Ролик был обнаружен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, которые провели проверку. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении.

Во время заседания суда Иванов признался в содеянном и заявил, что не знал, что показанный им жест является нацистским приветствием. Ранее его уже привлекали к административной ответственности.