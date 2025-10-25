В Москве машина врезалась в остановку

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на препятствие на Карельском бульваре в Москве, в результате пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Карельском бульваре в районе дома 5 автомобиль ВАЗ совершил наезд на препятствие. Без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что водитель врезался в остановку.