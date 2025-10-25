Артист Казанского цирка потерял сознание после падения во время выступления

Матвей Циренщиков находится в клинике и проходит необходимые медицинские процедуры

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Во время дневного представления в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков, выполняя сложный трюк, упал на манеж и потерял сознание после удара головой, сообщает пресс-служба цирка.

"Сегодня на дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков из номера "Акробаты на BMX" во время выполнения трюка упал, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Его унесли с манежа на носилках. За кулисами дежурная медсестра Казанского цирка привела его в чувство и осмотрела - признаков травм обнаружено не было. Матвей пришел в себя, встал на ноги, никаких жалоб не высказывал. Тем не менее, было принято решение отвезти его в больницу для проведения обследования", - говорится в сообщении.

Циренщиков находится в клинике и проходит необходимые медицинские процедуры.