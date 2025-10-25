В Дагестане завели дело на участника террористической организации

Фигурант продолжает воевать против ВС РФ на территории Украины

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против мужчины, который в составе террористической организации воюет против Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

"Следственным отделом УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). По данным следствия, гражданин РФ, находясь на территории Украины, разделяя идеологию сепаратизма, <…> , по собственной инициативе вступил в состав "Батальона имени Имама Шамиля", признанного Верховным судом России террористической организацией и деятельность которого запрещена на территории нашей страны",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в ноябре 2023 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена).

"С момента вступления и по настоящее время подозреваемый продолжает в составе указанной террористической организации принимать участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины", - добавили в пресс-службе.