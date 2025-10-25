В Москве обнаружили тело пенсионерки с огнестрельным ранением

По предварительным данным, в женщину выстрелил ее сожитель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Тело 78-летней женщины с огнестрельным ранением обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"25 октября в квартире жилого дома, расположенного на улице 2-я Синичкина в Москве, обнаружено тело женщины 1947 года рождения с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Предварительно, в пенсионерку выстрелил ее сожитель.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.