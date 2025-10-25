В Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна

Ребенок погиб

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели младенца, выброшенного из окна многоквартирного дома в поселке Васильево в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

"В социальных медиа сообщается, что в пгт Васильево пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоквартирного дома. Ребенок погиб. По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.