В Москве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Девочку доставили в медицинское учреждение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Водитель Infiniti сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По предварительным данным, в 3-м квартале Капотни водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на девочку 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.