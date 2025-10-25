В Москве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Редакция сайта ТАСС
18:20
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Водитель Infiniti сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, в 3-м квартале Капотни водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на девочку 2014 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.