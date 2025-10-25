ТАСС: в Самаре пострадавшие в ДТП дети находятся в состоянии средней тяжести

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Состояние четверых детей, пострадавших в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Самаре, оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Семь пострадавших, из них четверо несовершеннолетних 14-15 лет, девочки, со средней степенью тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 20:10 (19:10 мск) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары. По предварительной информации, пострадали четверо детей и трое взрослых.

В Telegram-канале следственного управления СК России по Самарской области уточняется, что автобус перевозил детскую команду по спортивной гимнастике. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).