Попавший в ДТП в Самаре автобус перевозил детскую спортивную команду

В аварии пострадали четверо детей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Автобус, попавший в ДТП в Самаре, перевозил детскую спортивную команду из Оренбургской области, возвращавшуюся с соревнований по спортивной аэробике. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Самарской области.

"Сегодня в УСЦ "Грация" проходили официальные соревнования по спортивной аэробике. После завершения соревнований команда из Оренбургской области возвращалась на своем автобусе, на котором команда прибыла в Самарскую область, от места проведения соревнований к месту проживания. В ходе движения автобус попал в ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 20:10 (19:10 мск) на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары автобус столкнулся с легковым автомобилем. Всего пострадали четверо детей и трое взрослых. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, четыре девочки 14-15 лет, ехавшие на автобусе, находятся в состоянии средней тяжести. В министерстве спорта региона уточнили, что остальные дети из автобуса не пострадали и находятся в сопровождении тренера и родителей. Трое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).