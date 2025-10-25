На Кубани в ДТП погибли три человека

Еще четверо детей пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Белореченском районе Краснодарского края, в результате погибли три человека, также пострадали четверо детей, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

В ДТП 39-летняя женщина-водитель Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали четверо несовершеннолетних пассажира иномарки: 16,13, 4 и 12 лет. С различными травмами они госпитализированы , - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла вблизи поселка Дружный. По предварительной версии, 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.