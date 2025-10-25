ТАСС: бизнесмена Бородина и Тимура Иванова осудят раздельно

Предприниматель дал показания на бывшего замминистра обороны, пояснили в правоохранительных органах

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (в центре) и предприниматель Сергей Бородин (слева) © Владимир Ващенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Материалы дела в отношении бизнесмена Сергея Бородина, обвиняемого в получении двух особо крупных взяток, выделили в отдельное производство из уголовного дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова и предпринимателя Александра Фомина. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, суд над заключившим сделку со следствием Бородиным будет проходить отдельно от других фигурантов.

"Из уголовного дела Тимура Иванова и предпринимателя Фомина в отдельное производство выделены материалы в отношении Сергея Бородина, давшего показания на бывшего замминистра в рамках заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве с правоохранительными органами. Бородину вменяются два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Процесс над досудебщиком пройдет отдельно от остальных фигурантов", - рассказал собеседник агентства.

Бизнесмены Бородин и Фомин на стадии предварительного следствия дали признательные показания и сотрудничали с СК. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Тимур Иванов ни по одному из инкриминируемых ему преступлений вину не признает.