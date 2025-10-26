Экс-замминистра строительства ДНР не признает вину в хищении денег у Минобороны

Срок следствия по делу Юлии Мерваезовой и других фигурантов продлили до конца января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, арестованная по обвинению в особо крупном мошенничестве, заявила о своей непричастности к хищению денег у Минобороны РФ в рамках выполнения гособоронзаказа. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, срок следствия по делу Мерваезовой и других фигурантов продлен до конца января 2026 года.

"Действия Мерваезовой носят документальный характер (подписание документов в рамках должностных обязанностей). Она не имела отношения к заключению контрактов и вступила в должность генерального директора уже после их подписания, а доказательств того, что она инициировала или организовывала преступные действия, представленные материалы не содержат. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен уполномоченным должностным лицом в установленном законом порядке до 23 января 2026 года", - говорится в документах.

Всего по делу о мошенничестве проходят пять фигурантов, которые находятся в столичных изоляторах, с ними проводятся следственные действия. Как сообщалось ранее, в деле Мерваезовой и бывшего руководителя Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного также фигурируют экс-глава Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, и два обвиняемых в создании фирм-однодневок для хищения денег у МО РФ субподрядчика ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны РФ.

Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа". Мосгорсуд признал законным приговор, который он обжаловал в кассации.

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл для участия в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов. В конце августа в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищений денег Минобороны Прудникова после допроса этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявили ему обвинение и арестовали.

Пятым фигурантом уголовного дела стал учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов. На избрании ему ареста в Москве следователь заявил, что бизнесмен пытался скрыться за границей, а причастность Леонова подтверждается показаниями свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, а также заключениями судебных экспертиз.

"Сбор" фигурантов

Уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны было возбуждено в июне 2023 года. С ним в одно производство объединено пять уголовных дел о хищениях. Дела были возбуждены, в частности, в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. Всем строителям объектов для нужд армии РФ в зависимости от роли, участия и количества вменяемых эпизодов инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мерваезова была арестована в Пятигорске, а затем этапирована в Москву, где ей продлили срок ареста. Она обвиняется в совершении двух эпизодов хищения. Ранее по этому делу был арестован занимавший должности в структурах Министерства обороны РФ Выгулярный, ему также продлен срок ареста.

Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.

Ущерб от преступных действий по всем эпизодам мошенничества может достичь примерно 5 млрд рублей, сообщали правоохранители. Официальной позицией обвиняемых и их защитников ТАСС не располагает. Расследование уголовного дела продолжается.