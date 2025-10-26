ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Хабаровске в ДТП погибли три человека

Авария произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева
00:01

ХАБАРОВСК, 26 октября. /ТАСС/. ДТП со столкновением двух автомашин произошло в Хабаровске, в результате погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

"По предварительным данным, сегодня в 04:51 (21:51 мск 25 октября) в городе Хабаровске на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса - Дикопольцева водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota умерли от полученных травм", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции города Хабаровска, на месте ДТП временно ограничено движение по ул. Карла Маркса на участке дороги от от ул. Гайдара до ул. Дикопольцева. Водителей просят выбирать альтернативный маршрут. 

