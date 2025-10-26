На востоке Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 26 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов принадлежащего Соломоновым Островам архипелага Санта-Крус. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 627 км к северо-западу от города Порт-Вила, принадлежащего Республике Вануату, где проживают около 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине приблизительно 54 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.