В Благовещенске водитель сбил двух пешеходов

Один из них погиб

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Неустановленный водитель в Благовещенске допустил наезд на двух пешеходов, один из них умер от полученных ран. Идут мероприятия по установлению личности водителя, который скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Амурской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня рано утром в Благовещенске. Около 04:00 (22:00 мск 25 октября) на ул. Заводская в районе дома 154 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух пешеходов - 17-летнего парня и 38-летнюю женщину. После наезда водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. В результате женщина от полученных травм скончалась, молодой человек с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МУ МВД России "Благовещенское". Идут мероприятия по установлению личности водителя.