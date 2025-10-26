В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 10

Их доставили в больницу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в Амурской области в результате ДТП со столкновением автобуса и автомобиля-рефрижератора увеличилось до 10. Предварительно, погиб водитель автобуса, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, водитель автобуса Yotong 1978 года рождения скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Еще 10 человек, в том числе водитель грузового автомобиля, с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.