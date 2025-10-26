ТАСС: в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево фигурируют и другие ОПС

Арестовали соратника руководителя Лобненского организованного преступного сообщества, а также одних из руководителей Тушинской группировки, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Соратник руководителя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина Юрий Королев, а также одни из руководителей Тушинского ОПС Олег Жаренный и Александр Сорокин арестованы в рамках уголовного дела о хищении денежных средств у бойцов СВО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По настоящему уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих также арестованы Королев Юрий Евгеньевич, Жаренный Олег Вячеславович и Сорокин Александр Николаевич. Последние являются одними из руководителей Тушинского ОПС", - сообщили правоохранители.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ объявил в международный уголовный розыск по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьеве Игоря Бардина - отца арестованного по этому же делу Владимира Бардина.

Ущерб по данному уголовному делу уже оценивается в размере свыше 4 млн рублей. В настоящий момент по данному уголовному делу уже арестовано около 40 человек, в их числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты, Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.