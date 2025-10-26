В Приморье при пожаре в частном доме погибли два человека

Площадь возгорания составила 40 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Пожар произошел утром в частном доме в Чугуевском районе Приморского края, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В селе Булыга-Фадеево произошло возгорание частного дома, в результате которого погибли 44-летний мужчина и 50-летняя женщина. Огнеборцы обнаружили их тела в ходе тушения пожара. Пожар ликвидирован на площади около 40 кв. м", - говорится в сообщении.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причин и всех обстоятельств происшествия.