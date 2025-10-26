В Ясиноватой при ударе ВСУ погибли два человека

Еще один тяжело ранен

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Двое мирных жителей погибли, еще один получил ранения в результате удара ВСУ по Ясиноватой ДНР, сообщил врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев.

"В результате вражеской атаки на город, которая произошла около трех часов утра, серьезные повреждения получили 11 частных домостроений, один дом уничтожен полностью. Но самое страшное - в очередной раз пострадали люди, беззащитные мирные жители. От удара врага погибли два человека - мама и дочь, один человек тяжело ранен", - написал Пеняев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что администрация округа окажет помощь семье погибших.