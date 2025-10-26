ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погиб мирный житель

По словам губернатора Владимира Сальдо, в Каховке повреждена школа, а в Новой Збурьевке - автомобиль скорой помощи
07:36

ГЕНИЧЕСК, 26 октября. /ТАСС/. Житель Алешек Херсонской области погиб из-за удара ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Очередное злодеяние киевских террористов: в Алешках из-за обстрела погиб человек. В Новой Збурьевке Голопристанского МО вражеский дрон произвел три сброса на автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов в больному. К счастью, медработники и водитель не пострадали", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Каховке из-за минометного обстрела ВСУ повреждена школа №3. Украинские войска обстреляли еще шесть населенных пунктов области. 

