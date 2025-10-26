ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 44 беспилотника и 8 боеприпасов

В Грайвороне повреждены два легковых автомобиля и коммерческий объект

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили по Белгородской области 44 беспилотника и 8 боеприпасов. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Дроновка, Новостроевка-Первая и Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 1 из которых подавлен. В Грайвороне повреждены 2 легковых автомобиля и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая - легковой автомобиль", - сказано в сообщении.

По данным оперштаба, в Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Бочковка и Отрадное были атакованы с применением пяти беспилотников, над Валуйским муниципальным округом и Волоконовским районом подавлено по одному беспилотнику. Также сообщается, что села Колотиловка и Репяховка Краснояружского района были атакованы с помощью пяти беспилотников, по пяти селам Шебекинского муниципального округа были выпущены 10 БПЛА, 7 из которых были подавлены.