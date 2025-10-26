В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек

Еще один ранен

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. В Белгородской области один человек погиб, еще один получил ранения в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В результате очередных ударов беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дрон нанес удар по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района, водитель получил тяжелые ранения, его доставили в Ракитянскую центральную районную больницу со множественными осколочными ранениями. "Медики делали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - сказано в сообщении.

По данным оперштаба, еще один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказали необходимую помощь. Мужчина будет проходить лечение в амбулаторных условиях.