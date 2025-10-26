ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Xinhua: у берегов Китая затонул сухогруз

Пропали два человека
Редакция сайта ТАСС
08:39
© REUTERS/ Tingshu Wang, архив

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Два человека пропали без вести при столкновении сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в ночь на 26 октября в устье реки Чжуцзян. В результате сухогруз затонул, а 2 из 15 членов его экипажа не удалось обнаружить. Власти организовали поисково-спасательные работы.

В зоне, где затонуло судно, временно ограничено судоходство. Причины происшествия выясняются, ведется следствие. 

Китай