Xinhua: у берегов Китая затонул сухогруз

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Два человека пропали без вести при столкновении сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, ЧП произошло в ночь на 26 октября в устье реки Чжуцзян. В результате сухогруз затонул, а 2 из 15 членов его экипажа не удалось обнаружить. Власти организовали поисково-спасательные работы.

В зоне, где затонуло судно, временно ограничено судоходство. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.