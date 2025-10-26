ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ABC: в университете Пенсильвании при стрельбе погиб человек

Шесть человек получили ранения
08:58

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. По меньшей мере шестеро человек получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в штате Пенсильвания, один человек погиб. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на прокурора округа Криса де Баррена-Саробе.

По его информации, один человек, у которого было обнаружено огнестрельное оружие, задержан. На данный момент инцидент не рассматривается властями округа как спланированная массовая стрельба.

Баррен-Саробе добавил, что стрельба произошла во время празднований после футбольного матча, организованного университетом Линкольна. Правоохранительные органы начали расследование инцидента. 

