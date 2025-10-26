Ураган "Мелисса" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории

Угрозу наводнений и оползней объявили в некоторых районах Ямайки и Гаити

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, ураган движется на запад со скоростью 7 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 61 м/с.

"Мелисса" находится на расстоянии 195 км к юго-востоку от столицы Ямайки Кингстона. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Ямайки и Гаити.