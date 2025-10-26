В Ростовской области в ДТП погиб один человек

Еще трое, включая подростка, пострадали

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. Водитель Chevrolet Niva столкнулся с "Газелью", выйдя на обгон на трассе в Ростовской области, в результате аварии погиб один человек, еще трое, в том числе 15-летний подросток, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

"На автодороге Семикаракорск - Воздушные на территории Багаевского района водитель "Нива Шевроле", <...> осуществляя маневр обгона в условиях тумана, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Газель". <...> В результате происшествия погиб на месте пассажир "Нива" 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 50-летний водитель Chevrolet Niva и его 15-летний пассажир, а также 38-летний пассажир "Газели".

На месте ДТП работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии.