В Брянской области при ударе по автомобилю ранена мирная жительница

Ее доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 26 октября. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Курово Погарского района Брянской области. Ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Укронацисты атаковали село Курово Погарского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечено, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.