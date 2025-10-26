Воду жителям Львова обещают вернуть к концу дня

Из-за масштабного прорыва магистральных труб около 50 тыс. абонентов остались без водоснабжения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Аварийные работы на водопроводе в Львове на западе Украины, где больше трех дней были проблемы с водоснабжением, завершены. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

"Аварийную трубу уже заменили - новую установили и проверили. С 10:30 начинаем постепенно запускать воду. Система наполняется не сразу, а шаг за шагом, чтобы не было гидроударов и чтобы вода была чистой. Сеть большая - более 30 километров. Поэтому вода будет возвращаться постепенно, в течение 11-12 часов (если не будет новых прорывов)", - написал он.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале, он показал старую водопроводную трубу, установленную, по его словам, в 1901 году, и заявил, что "гарантировать, что завтра то же самое не случится снова, нельзя".

"Этот водопровод давно пора было заменить, но там 30 километров - мы себе этого пока позволить не можем", - заключил чиновник.

Ранее сообщалось, что около 50 тыс. абонентов остались без водоснабжения во Львове из-за масштабного прорыва магистральных труб. Причиной был назван прорыв изношенных труб. Первый заместитель мэра города Андрей Москаленко сообщал, что для замены всех устаревших труб необходимо 10 млрд гривен ($238,7 млн), которых нет в городском бюджете. Предыдущая аналогичная авария произошла во Львове в июне. Тогда воды лишились жители 74 улиц города.