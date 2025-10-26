В Лондоне полиция задержала потерявшегося осужденного нелегала

Мужчину ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Осужденный нелегальный мигрант из Эфиопии Хадуш Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации, задержан в Лондоне. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Кебату был арестован сотрудниками столичной полиции в районе парка Финсбери в Лондоне примерно в 08:30 утра сегодня (11:30 мск - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, для правительства которого этот инцидент нанес большой репутационный ущерб, пообещал расследование обстоятельств произошедшего.

"Хадуш Кебату был задержан и будет депортирован. Сотрудники полиции среагировали быстро и должным образом, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так. Мы обязаны гарантировать, что это более не повторится", - написал Стармер в X.

23 сентября Магистратский суд английского города Челмсфорд приговорил Кебату к одному году тюремного заключения, признав виновным в домогательствах к 14-летней девочке и женщине. 24 октября его должны были передать сотрудникам МВД для отправки в депортационный центр, однако вместо этого Кебату просто выпустили.

По информации газеты The Times, осужденный преступник около полутора часов стоял около здания тюрьмы. Несколько раз он заходил внутрь и спрашивал сотрудников, что ему делать дальше, но получал ответ, что он отпущен на свободу. Водитель, который доставлял товары в тюрьму, рассказал, что Кебату выглядел потерянным и спрашивал совета у прохожих. Как уточняет газета The Daily Telegraph, сотрудники тюрьмы ошибочно отнесли Кебату к тем заключенным, которые подлежали освобождению. Поэтому он и был отпущен, получив к тому же 76 фунтов стерлингов (чуть более $100) на расходы.

Представитель правопопулистской партии Reform UK Зия Юсуф сравнил происходящее в стране с сюжетами английской комик-группы "Монти Пайтон", фирменным стилем которой был абсурдистский юмор. "Скатывание Великобритании в скетчи "Монти Пайтона" практически завершено. Речь идет о человеке, который, по свидетельству прохожих, пытался вернуться в тюрьму после того, как его по ошибке выпустили. Я рад, что его задержали, но это вызывает полнейший шок", - заявил Юсуф.

О деле Кебату

Доказанные судом домогательства Кебату, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей Великобритании с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их недостаточно.

По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов (около $5,4 млрд) в год. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.