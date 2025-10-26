В Белгородской области из-за атаки ВСУ ранены шесть человек

Им оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. В Белгородской области шесть мирных жителей получили ранения в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Еще шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ", - сказано в сообщении.

По информации оперштаба, в Белгороде ранения получили три человека, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног. Пострадавшим оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода.

Также сообщается, что в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона три человека получили баротравмы, в том числе 14-летний мальчик. Бригады скорой доставляют мужчину и женщину в городскую больницу №2 Белгорода, ребенка - в детскую областную клиническую больницу.