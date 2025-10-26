В Кировской области четыре человека пострадали в ДТП

Травмы получили водители двух автомобилей и пассажирки

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. В Кировской области столкнулись два автомобиля, госпитализированы четыре человека. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"26 октября <…> в Котельничском районе Кировской области на [федеральной трассе] Кострома - Шарья - Киров - Пермь в деревне Кардаковы произошло столкновение <…> автомобилей Volkswagen Polo и Daewoo Nexia. В результате происшествия четыре человека получили травмы, <…> госпитализированы", - сообщает ведомство.

По данным Госавтоинспекции области, пострадали оба водителя и пассажирки. Полиция начала проверку, в ходе которой выясняются причины и условия ДТП.