В Петербурге водитель каршеринга сбила инспектора ГАИ

Сотрудника полиции доставили в больницу в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Водитель каршеринга, попавшая в ДТП на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга, сбила инспектора Госавтоинспекции, попросившего ее припарковать автомобиль у обочины. Сотрудник полиции госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале петербургской полиции.

Авария произошла вечером 25 октября у дома №1 на Исаакиевской площади. Каршеринговый автомобиль Chery Tiggo столкнулся с автомашиной JAC. "Во время оформления ДТП сотрудник Госавтоинспекции попросил одну из участниц - водителя каршеринга, припарковать автомобиль у обочины. При выполнении маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора", - говорится в сообщении.

Находившаяся за рулем водитель позднее уверяла, что переволновалась и перепутала педали. 46-летнего сотрудника полиции госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водителя каршеринговой машины доставили в отдел полиции. "В отношении нее составлен административный протокол по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - добавили в полиции.