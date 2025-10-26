В хакасском поселке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В местной школе отменили занятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявлен в поселке Малые Арбаты в Таштыпском районе Хакасии из-за участившихся выходов медведей. Также отменны очные занятия в местной школе, сообщили в районной администрации.

В поселке участились выходы медведей в непосредственной близости к населенному пункту. Так, животное было замечено на улице Набережная, затем на поле, после совершило набег на садовый участок. Пока не установлено, была ли это одна и та же особь или же разные животные.

"Администрацией Арбатского сельсовета принято решение о временной отмене очных занятий в школе и переходе на дистанционное обучение. Жители опасаются выходить на улицу, особенно в утренние и вечерние часы. По итогам совещания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, объявлен режим повышенной готовности. В Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия направлено официальное письмо с просьбой о принятии мер по регулированию численности медведей", - говорится в сообщении.

Поселок Малые Арбаты находится в 60 км от райцентра - села Таштып - и в 200 км от Абакана. Численность населения составляет около 1,4 тыс. человек.