В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов

БРЯНСК, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дронов-камикадзе на село Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавшему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе" - написал он.

По словам главы региона, местный житель получил осколочное ранение спины. Мужчину доставили в больницу. Врачи оперативно оказали ему необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы.