В Брянской области мужчина пострадал при атаке дронов
13:56
БРЯНСК, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дронов-камикадзе на село Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавшему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе" - написал он.
По словам главы региона, местный житель получил осколочное ранение спины. Мужчину доставили в больницу. Врачи оперативно оказали ему необходимую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы.