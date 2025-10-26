Генпрокуратура потребовала конфисковать недвижимость экс-мэра Сочи

В перечне активов числятся 77 объектов недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ требует обратить активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также ряда физических и юридических лиц на сумму 1,6 млрд рублей в доход государства. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, в перечне активов числятся 77 объектов недвижимости, в числе которых элитное жилье у Эрмитажа в Санкт-Петербурге и пять автомобилей Mercedes.

Ответчиками, помимо Копайгородского, стали его жена и мать, юрист Полина Чернышенко и автономная некоммерческая организация "Мир детства", четыре коммерческие фирмы: ООО "Алекс", ООО "Бизнес Комфорт-Юг", ООО "ТМ Отражение", ООО "Хугге", и еще восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко.

Газета уточняет, что по ходатайству Генпрокуратуры районный суд Сочи уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета. Адвокаты Копайгородских утверждают, что законность приобретения активов подтверждена документами.