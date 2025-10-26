В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево

В ДТП пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Подросток, находясь за рулем машины, перепутал педали и врезался в дерево, госпитализированы два человека. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"15-летний мальчик, управляя транспортным средством "Лада Ларгус", в Балакиревском переулке не справился с управлением и врезался в дерево", - сказали в надзорном ведомстве.

Со слов подростка, он перепутал педали газа и тормоза.

"В результате пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров. Они госпитализированы", - сообщили в прокуратуре Москвы.

Проводятся надзорные мероприятия по исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, находятся на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, ДТП произошло примерно в 15:05 мск в Балакиревском переулке возле дома 19. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В медицинских службах ТАСС сообщили, что девочка находится в тяжелом состоянии, у мальчика перелом.